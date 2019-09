Sanremo. Il vescovo diocesano monsignor Antonio Suetta ha celebrato stasera, presso la concattedrale di San Siro, a Sanremo, una messa per ricordare il vicebrigadiere dell’Arma dei carabinieri Salvo d’Acquisto nell’anniversario della sua morte. Fortemente voluta dalla compagnia dei carabinieri di Sanremo e dall’associazione nazionale carabinieri, la messa è stata celebrata a 76 anni dalla morte del militare, che il 23 settembre del 1943 a Fiumicino si è sacrificato per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della seconda guerra mondiale.

«Oggi siamo qui a ricordare un cristiano prima di tutto – ha detto il vescovo nella sua omelia – che ha vissuto la sua vita e il suo servizio alla Patria, come carabiniere, con spirito evangelico».

Salvo d’Acquisto ha dimostrato di avere due qualità: «Fiducia nella Provvidenza di Dio e responsabilità di testimonianza a tutti del grande dono della fede», ha aggiunto Suetta che ha ricordato come il carabiniere ha vissuto la propria vita: «L’ha vissuta con un impegno generoso e meticoloso nel prepararsi al compito che l’esistenza gli aveva assegnato. Lo ha fatto in famiglia, l’ho ha fatto negli studi, lo ha fatto arruolandosi all’Arma dei carabinieri. Lo ha fatto chiedendo di essere associato ad una stazione periferica per essere vicino alla gente». In un momento tragico, sopraffatto dall’odio generato dalla guerra, Salvo d’Acquisto, a soli 23 anni, pur «non avendo strumenti di forza opporsi a quella situazione, ha portato il suo contributo con la certezza che gli derivava dalla fede in Gesù: si è offerto come ostaggio al posto di altri».

Alla cerimonia hanno preso parte decine di carabinieri, tra i quali il vicecomandante provinciale, colonnello Pier Enrico Burri, e il comandante della compagnia carabinieri di Sanremo, capitano Mario Boccucci. Presente a nome dell’amministrazione comunale l’assessore Costanza Pireri.

Hanno animato la funzione il Coro Società Filarmonica di Verezzo e il Coro della Parrocchia di San Rocco Foce di Sanremo, diretti dal maestro Ivo Bottini.