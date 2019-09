Sanremo. Si terrà lunedì prossimo l’incontro tra il sindaco Alberto Biancheri e le minoranze consiliari di centrodestra, richiesto dai gruppi 100perCentoSanremo, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia che, la scorsa settimana, si erano rivolti pubblicamente al primo cittadino chiedendo un confronto con l’amministrazione comunale prima che sia votata la pubblica utilità al progetto della cordata Lagorio-Vitelli (nel quale è entrata anche la Ports de Monaco), passaggio nodale che dovranno compiere consequenzialmente la giunta e il consiglio e che aprirà le porte alla fase operativa e alla gara d’appalto europea.

Per evitare episodi simili a quelli che hanno preceduto altre pratiche di grande rilevanza come il conferimento di Amaie in Rivieracqua e il salvataggio della pista ciclabile, varate nell’ultimo consiglio ma i cui documenti essenziali erano arrivati alle opposizioni solo il giorno prima della votazione, il sindaco ha deciso di accogliere l’istanza delle minoranze e aprire un dialogo sugli ultimi dettagli progettuali della riqualificazione dello scalo, in un confronto che partirà dalla riunione tra i capigruppo della prossima settimana.

Il passaggio della pratica in giunta è atteso entro la fine di ottobre, massimo a novembre. Tommasini, Ventimiglia, Baggioli e Lombardi hanno già spiegato che, in sede di confronto, da parte loro sarà avanzata la richiesta di una discussione pubblica e trasparente che coinvolga non solo la politica ma l’intera collettività in questo passaggio di fondamentale importanza per la città.