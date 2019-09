Sanremo, «posizionare attraversamenti pedonali rialzati per limitare la velocità»: la richiesta del Comitato Martiri

Sanremo. «Desideriamo segnalare all’Amministrazione comunale, che vediamo finalmente attenta ed attiva verso i problemi della viabilità, la necessità di posizionare attraversamenti pedonali rialzati, con la funzione di limitatori della velocità, anche in via Martiri della Libertà, soprattutto nella parte alta». Lo chiede il Comitato Martiri di Sanremo all’amministrazione Biancheri.

«Purtroppo la via, a senso unico e discretamente rettilinea, è utilizzata, soprattutto da molti motoveicoli come una pista per accelerazioni in salita, con rischi per gli altri utenti della strada e per i pedoni, in una zona con parecchi esercizi commerciali ed anziani e bambini che si trovano a dover attraversare la strada in condizioni di pericolo.

Prendiamo l’occasione per segnalare la costituzione del Comitato Martiri di Sanremo, che prende sì il nome di una delle strade più popolose della città, ma ricorda anche sarcasticamente il danno che la speculazione edilizia degli anni 50 e 60 ha provocato e di cui Via Martiri è purtroppo un chiaro esempio. Ci troviamo ormai a dover intervenire su una pesante eredità di scempio urbanistico, ma abbiamo fiducia di riuscire, con l’aiuto dell’Amministrazione Comunale, a migliorare la situazione» – afferma il Comitato Martiri di Sanremo.