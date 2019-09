Sanremo, Portosole ospita la quinta edizione di “Diversamente Rallye”

Sanremo. Prende il via, domenica 29 settembre, la 5° edizione “Diversamente Rallye” organizzata da Lions Club Host e 3F Competition.

«Vi aspettiamo numerosi – fanno sapere gli organizzatori – Quest’anno, per la prima volta, saranno presenti gli stand della polizia di stato carabinieri e vigili urbani, vi sarà la partecipazione dei Rangers d’Italia; Ravatti con prototipi costruiti artigianalmente; Lega Navale Italiana sezione di Sanremo e Moto Club Valle Argentina. La manifestazione si svolgerà presso Portosole di Sanremo dalle 10 alle 17. Al mattino faranno girare i bambini delle varie associazioni per terminare ad oltranza con tutti i bambini. Il ricavato sarà totalmente devoluto in beneficenza. La giornata è particolarmente dedicata ai ragazzi diversamente abili».

Le auto e i piloti saranno: Fidale, Peugeot 208 r2; Lacola, Subaru imprezza; Lanteri, Ford escort cosworth; Gianberardino, Citroen C2 r2; Viale, Ford Escort Rs; Baru’s, Toyota celica turbo; Romandetto, Lancia Delta 4wd. Si ringrazia Portosole Sanremo, Liqui Moly, Leo Sanremo, Sparco, Costa Ligure e Gomma Service.

Per info e contatti chiamare 327/7647613 Emanuele o 339/3576331 Luca.