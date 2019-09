Sanremo, piantare un albero per ogni nascita o adozione: la proposta del consigliere leghista Cozza

Sanremo. Ecco l’ordine del giorno presentato da Federica Cozza, consigliere comunale del Gruppo Lega Liguria-Salvini.

“Premesso che: Il 16 febbraio 2013 è entrata in vigore la Legge n. 10 del 2013, che modifica le Legge n. 113 del 29 febbraio 1992, che prevede l’obbligo per i Comuni con più di 15.000 residenti, di piantumare un albero per ogni bambino nato o minore adottato e punta ad incentivare gli spazi verdi urbani;

Accertato che: L’Art. 1, comma 1, della Legge n.113 del 29 gennaio 1992, come modificato dall’Art. 2, comma 2, lettera a) della legge n.10/2013, prevede che le piantumazioni avvengano entro sei mesi dalla nascita tenuto conto che il termine si applica considerando il periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico;

Preso atto che: L’Art. 5, comma 1 della legge n°10/2013, che modifica l’articolo 43, comma 2 della legge n°449 del 27 dicembre 1997, considera l’iniziativa finalizzata a favorire l’assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) dall’atmosfera tramite l’incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane;

Considerato che: molti comuni in Italia hanno adottato ed applicato da anni questa legge;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta ed i responsabili dei settori di competenza a dare piena attuazione alla Legge n°113 del 29 febbraio 1992, come modificata dalla Legge n°10 del 14 gennaio 2013 che obbliga il Comune di residenza a mettere a dimora un albero per ogni neonato e/o minore adottato”.