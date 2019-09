Sanremo. E’ di diversi feriti e due macchine semidistrutte il bilancio dell’incidente frontale avvenuto verso le 16 sulla strada statale Aurelia. La zona è quella del confine con il comune di Ospedaletti.

La dinamica, al vaglio della polmunicipale, secondo le prime testimonianze raccolte, vedrebbe una berlina grigio metallizzata proveniente dal levante e condotta da un anziano invadere, per cause da accertare, invadere l’opposta corsia e scontrarsi con una monovolume blu.

In totale, all’interno delle due vetture c’erano 6 persone, ma non è chiaro quante di loro verranno ospedalizzate. I feriti comunque, che non fortunatamente verserebbero in gravi condizioni nonostante la violenza dell’urto, sono stati soccorsi dagli operatori del 118 giunti sul posto in ambulanza.