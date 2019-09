Sanremo, Paola Turci al Roof Garden del Casinò

Sanremo. Dopo lo strabiliante successo degli eventi, che hanno costellato il mese d’agosto al Roof Garden, con il sold out per tutti gli spettacoli da Arisa a Daniele Amoroso a Boombox electro Live sarà Paola Turci a salutare l’estate. Sabato 28 settembre alle 20.30 presenterà al Casinò il suo nuovo lavoro “Viva da Morire”.

“L’ultimo ostacolo” è il primo capitolo del suo nuovo album di inediti dal titolo “Viva da Morire”. Un album pieno di vita che prende il titolo da un brano in esso contenuto e ricco di sorprese. Di seguito la track list:

1 – L’ULTIMO OSTACOLO

2 – LE OLIMPIADI TUTTI I GIORNI FEAT SHADE

3 – VIVA DA MORIRE

4 – PRIMA DÌ SALTARE

5 – L’ARTE DI RICOMINCIARE

6 – NON HO MAI

7 – MOLTO DI PIU’

8 – LA VITA COPIATA IN BELLA

9 – IO L’AMORE NO

10 – PICCOLA

Il concerto di Paola Turci è dedicato alla migliore clientela del Casinò e a coloro che vogliono trascorrere una serata glamour con una delle artiste più apprezzate e note del panorama musicale italiano.

La proposta estiva d’intrattenimento Vip- sei date per sette personaggi- ha confermato ancora una volta, la capacità di attrazione del Casinò, presentando un programma a forte valenza turistica, che ha sostenuto e sostiene l’offerta di intrattenimento cittadino.

Per seguire gli spettacoli sul Roof Garden è prevista la formula cena + show (ore 20.30) €110,00 o bicchierata + show € 40,00. (ore 22.00) Per informazioni e prenotazioni tel 0184 595266.