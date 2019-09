Sanremo, non si placano le polemiche dopo il consiglio comunale. FdI: «Atteggiamento irrispettoso della maggioranza»

Sanremo. «Apprendiamo con stupore le affermazioni del Sindaco e della maggioranza in riferimento al

Consiglio Comunale di ieri sera. Condividiamo in pieno che si trattavano argomenti di notevole importanza ma, sono mesi che Luca Lombardi capogruppo di FdI ha giustificato la sua assenza in quella settimana, facendo presente in conferenza dei Capi gruppo che avrebbe voluto partecipare per discutere le due importanti tematiche e che Fratelli d’Italia non si è mai tirato indietro su nessuna pratica a riprova che la pratica di “Area 24 Pista Ciclabile” è stata votata favorevolmente da Fratelli d’Italia in Regione insieme all’assessore Regionale Gianni Berrino» fa sapere in una nota Fratelli d’Italia Sanremo.

«L’atteggiamento estremamente irrispettoso è proprio della Maggioranza, che su pratiche così importanti, e non è la prima volta, convoca le Commissioni Consiliari il giorno prima del Consiglio Comunale. Sebbene assenti giustificati ieri sera, il nostro Gruppo è sempre stato attivo a livello Consigliare, tra i più attenti a tutte le pratiche, cosa che non si scorge tra i componenti della Maggioranza che partecipano poco alle discussioni dei Consigli Comunali anzi, molti non hanno mai preso la parola, praticamente un partito degli “Zitti”!

Prima di guardare alla pagliuzza degli altri starei attento al proprio trave» concludono.