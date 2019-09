Sanremo, nel Foyer del Casinò arriva la mostra dedicata a sei grandi donne del ponente ligure

Sanremo. Sinergia tra i club Zonta di Imperia Sanremo e Ventimiglia che rendono omaggio a Eva Agnesi, Ernestina Tessitore, Evelina Cristel, Eva Mameli Calvino, Irene Brin e Margaret Berry

Prosegue il lungo percorso della mostra fotografica itinerante “100 donne per la storia” promossa in occasione del Centenario della fondazione di Zonta International dai Club dell’Area o3 del Distretto 30 che sta attraversando il Piemonte, la Liguria, e la Valle d’Aosta in collaborazione coi tre club del ponente ligure, Zonta Club Imperia, Sanremo e Ventimiglia/Bordighera.

La tappa matuziana presso il Foyer del Casinò di Sanremo viene inaugurata martedì 24 settembre alle 16 con

la presentazione delle sei donne prescelte dai tre club, e più precisamente Eva Agnesi ed Ernestina Tessitore per Imperia, Eva Mameli Calvino ed Evelina Cristel per Sanremo e Irene Brin e Margaret Berry per Ventimiglia/Bordighera.

«I Club area 03 del Distretto 30 con questa mostra vogliono onorare le donne che hanno contribuito a cambiare il mondo – sottolineano le presidenti Mancinelli, Papetti, Bodino e Longo – , dal contesto locale a quello mondiale. La mostra presenta i profili di cento donne accomunate dal coraggio, dall’aver tentato per prime vie in precedenza precluse al genere femminile, non sempre riuscendo nel loro intento ma tracciando un percorso per chi le ha seguite. È il loro esempio ad ispirare la mission di empowerment dei Club Zonta presenti nel mondo».

Tra le cento donne si possono trovare da Marian de Forest, la fondatrice di Zonta International, a Maria Magnani Noya, prima donna sindaco della Città di Torino e Zontiana simbolo dell’ Area 03, da Amelia Earhart, l’eroina del volo, Zontiana celebrata in tutto il mondo. Si possono trovare anche le 10 protagoniste del Zonta Club Sanremo.

Percorso donne coraggiose come: Hedy Lamarr, Marisa Bellisario, Rita Levi Montalcini, Eva Mameli Calvino, ecc. Ma poi anche attrici, cantanti, architette, ingegnere, donne della moda, giornaliste, politiche. Ogni quadro presenta una foto della protagonista e un breve curriculum, con in bella evidenza la motivazione per la quale è stata scelta. Con un fondo azzurro si è voluto presentare anche le eccellenze nate nei territori dell’Area 03, espressioni di riconoscenza dei Club Zonta a Donne che si sono distinte nel loro settore, nella loro epoca.

Nel 1919 nasceva il primo Club Zonta a Buffalo (NY). La visione di Marian de Forest e delle prime fondatrici portò il Club Service a coinvolgere in breve tempo la prima generazione di donne laureate, professioniste accomunate dall’etica negli affari e nel proposito di dare voce a coloro che ogni giorno lottavano per avere parità di diritti.

La mostra, dopo l’inaugurazione di martedì 24, proseguirà sino a domenica 29 settembre, seguendo l’orario 10/24, ingresso Hall di Porta Teatro del Casino Municipale di Sanremo, corso Inglesi 18.