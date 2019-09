Sanremo. Daspo urbano a prostitute e trans, sequestro di droga e controlli nei locali. I carabinieri della compagnia di Sanremo con il loro comandante, il capitano Mario Boccucci, hanno passato al setaccio la città con un imponente servizio coordinato che ha visto i militari impegnati dalle 20 di ieri fino alle 2,30 del mattino.

Dai carruggi della Pigna, ‘centrale’ dello spaccio, alle piazze della movida: i militari non hanno tralasciato nulla. Tra i vari provvedimenti presi, i carabinieri hanno allontanato numerose prostitute trovate ad esercitare la professione in pieno centro, nei pressi della fontana dello zampillo, oltre che ai Tre Ponti e a Poggio, luogo di ritrovo dei trans. A questi ultimi, così come alle loro ‘colleghe’ i militari hanno notificato un daspo urbano, che prevedere il loro allentamento dalla città per 48 ore.

di 11 Galleria fotografica Pattuglione carabinieri Sanremo









Notizia in aggiornamento