Sanremo, lite tra due fratelli: uno accoltella l’altro e scappa

Sanremo. Una lite tra due fratelli tunisini, entrambi regolari in Italia, è sfociata in accoltellamento. E’ successo intorno alle 22 a Poggio, frazione di Sanremo. Per motivi ancora da accertare, forse personali o economici, uno dei due fratelli ha accoltellato l’altro ed è fuggito.

Sul posto sono accorsi gli agenti del commissariato di Sanremo e un equipaggio di Ospedaletti Emergenza. Il ferito ha riportato tagli al volto e una spalla. E’ stato accompagnato in ospedale per le cure del caso.

Indaga la polizia.