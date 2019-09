Sanremo, lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale: scatta il divieto di sosta in diverse vie cittadine

Sanremo. Il Servizio Viabilità – Settore Lavori Pubblici informa che è stato predisposto il divieto di sosta per lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, nei tratti indicati da apposita cartellonistica, nelle seguenti vie:

via B. Asquasciati, via Martiri Libertà, via Galilei: dalle 20 del 30 settembre alle 6 del giorno successivo, via Val D’Olivi, via M. Gavino: dalle 20 del 1° ottobre sino alle 6 del giorno successivo, via Val D’Olivi: dalle 20 del 2 ottobre sino alle 6 del giorno successivo, via Carducci: dalle 20 del 3 ottobre sino alle 6 del giorno successivo.