Sanremo, l’appello dell’assessore Sindoni: «Sosteniamo la nostra Alessia Lamberti, finalista nazionale Miss Italia»

Sanremo. Venerdì 6 settembre, in diretta su Raiuno, si celebrerà la finale nazionale “Miss Italia 2019”.

Tra le finaliste nazionali al famoso concorso di bellezza quest’anno c’è la sanremese Alessia Lamberti.

A fare il tifo per la giovane matuziana, l’assessore al Turismo del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni: «Alessia ha fatto un gran percorso per arrivare sino in finale e merita tutto il nostro sostegno. Invito tutti i sanremesi a darle il proprio supporto attraverso il televoto. Alessia, unica concorrente proveniente dalla nostra provincia, venerdì sera rappresenterà l’intero ponente ligure. Per questo voglio rilanciare un appello a suo sostegno anche alle città limitrofi, sperando nel loro supporto».

Tutte le fasi di votazione che porteranno all’elezione di “Miss Italia 2019” saranno affidate esclusivamente al televoto. Durante la serata le fasi di votazione saranno quattro.

I numeri per il televoto sono i seguenti:

849.42 da fisso

47.475.0 da mobile

Il numero in gara di Alessia Lamberti è il 73.