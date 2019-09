Sanremo, la variante al deposito di San Martino della Rt torna in consiglio comunale

Sanremo. Aggiornamento al programma delle alienazioni, nuovo step in consiglio comunale per la pratica propedeutica alla valorizzazione del deposito di San Martino della Riviera Trasporti.

Leggi anche Il caso Sanremo, il deposito Rt di San Martino doveva diventare una scuola ma verrà venduto

E’ stata fissata per lunedì 7 ottobre, alle 17, la prossima seduta del “parlamentino” matuziano, convocata ad hoc per portare in approvazione la delibera collegata alla variante urbanistica che dovrebbe andare a trasformare gli immobili Rt da rimessa per automezzi a struttura vocata al commercio, al turistico ricettivo e al socio assistenziale.

All’ordine del giorno è iscritto anche un piccolo debito fuori bilancio.