Sanremo, inizia l’attività del Sea Basket

Sanremo. Il Sea Basket di coach Mauro Bonino aspetta tutti bimbi che vogliono avvicinarsi al meraviglioso mondo del basket mercoledì 11 dalle 10 nella palestra di villa Citera in via Galilei, vicino alla scuola Borgo.

Dalle 10 alle 11.15 per i ragazzi del 2005 2006. Per i più piccoli l’appuntamento è alle 11,15. «Provare per credere!!» – fa sapere il Sea Basket.