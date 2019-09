Sanremo, incendio in strada Solaro. Bruciano sterpaglie e catasta di legna

Sanremo. Un incendio di sterpaglie è in corso da circa due ore in un terreno di strada Solaro Rapalin, in direzione del quartiere di San Lorenzo. I vigili del fuoco sono intervenuti quando erano circa le 13 per domare le fiamme scaturite vicino a delle abitazioni.

Per quanto il rogo sia contenuto (al momento non si registrano feriti), esso si è alimentato nuovamente al contatto con una catasta di legna abbandonata.

Sulle cause che hanno portato all’innesco verrà fatta luce dalla polizia intervenuta sul posto.