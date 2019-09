Sanremo, in fiamme mezzo di Amaie Energia sull’Imperatrice. Ferito un operaio

Sanremo. Incidente sul lavoro questa mattina, intorno alle 8, sul corso Imperatrice, per un operaio di Amaie Energia che ha riportato delle bruciature al corpo a causa del malfunzionamento di un’idropulitrice che ha preso fuoco al momento dell’accensione.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe riportato delle ferite agli avambracci per via di un ritorno di fiamma che dal macchinario si è esteso anche al furgoncino parcheggiato sull’area pedonale. Per metà andato distrutto dal rogo.

Ad avvertire i vigili del fuoco è stato il collega del lavoratore trasferito al pronto soccorso in codice giallo di media gravità. Sulla dinamica dell’accaduto indagano i carabinieri.

(Immagini da utente Facebook)