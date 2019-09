Sanremo. Grande successo per la 5° edizione di “Diversamente Rallye” organizzata da Lions Club Host e 3F Competition a Portosole. Circa 200 le persone portate sulle vetture pilotate da veri rallyman. Gioia, sorrisi e felicità per i ragazzi diversamente abili e soddisfazione per gli organizzatori.

Con la cifra raccolta dalle offerte verranno acquistati due saturimetri speciali del costo di oltre 300 € ciascuno che saranno poi donati al Centro regionale fibrosi cistica dell’Ospedale Gaslini di Genova.

Auto e piloti che hanno partecipato all’iniziativa: Fidale, Peugeot 208 r2; Lacola, Subaru imprezza; Lanteri, Ford escort cosworth; Gianberardino, Citroen C2 r2; Viale, Ford Escort Rs; Baru’s, Toyota celica turbo; Romandetto, Lancia Delta 4wd. Si ringrazia Portosole Sanremo, Liqui Moly, Leo Sanremo, Sparco, Costa Ligure e Gomma Service.