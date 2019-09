Sanremo, il vescovo Suetta celebra la “Messa per gli Sportivi” e la funzione per Salvo D’Acquisto

Sanremo. La Diocesi di Ventimiglia – San Remo segnala due iniziative alle quali presenzierà il vescovo Antonio Suetta.

La prima sarà lunedì 23 settembre. Alle 18.15 verrà celebrata la Messa per D’Acquisto nella Concattedrale di San Siro. Santa Messa di suffragio nel 76esimo anniversario della morte del Servo di Dio vice brigadiere dei carabinieri Salvo D’Acquisto. Presenti il Coro Società Filarmonica di Verezzo e il Coro della Parrochia di San Rocco Foce di Sanremo diretti dal Maestro Ivo Bottini. All’organo il maestro Mario Massa.

La locandina dell’evento: acquisto2019

Venerdì 27 settembre, invece, verrà celebrata la Messa per gli Sportivi in collaborazione con l’Assessorato Turismo e Sport del Comune di Sanremo. «Sono lieto di invitare gli atleti, gli allenatori, i dirigenti e tutti gli amici dello sport alla Santa Messa di venerdì 27 settembre alle 18,15 in Concattedrale di San Siro. Sarà una bella occasione per condividere un momento di fede e di amicizia all’inizio di un nuovo anno sportivo. Attendo tutti con affetto e con gioia!» – afferma Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia – San Remo

La locandina dell’evento: messa dello sport 2019