Sanremo, il deposito Rt di San Martino doveva diventare una scuola ma verrà venduto

Sanremo. Il deposito delle corriere della Riviera Trasporti di San Martino sarebbe dovuto diventare un polo scolastico per 1500 studenti delle superiori e invece verrà venduto all’asta dalla stessa Rt per salvare l’azienda provinciale del trasporto pubblico dall’imminente collasso finanziario.

E’ questo il dettaglio emerso dallo studio sulla viabilità del quartiere (allegato al nuovo piano urbanistico comunale) che passerà all’attenzione della seconda commissione consiliare lunedì. Un particolare non da poco, vista l’emergenza scattata alcuni mesi fa con la chiusura improvvisa per inagibilità delle Pascoli di corso Cavallotti che ha costretto l’amministrazione Biancheri a spostare in fretta e furia gli studenti nei prefabbricati posizionati al Sud Est e nelle scuole Agraria e Alberghiero di Taggia.

L’operazione, che si potrà sbloccare solo con l’entrata in vigore del Puc (oggi minacciato da un ricorso al Tar promosso dal Comune), dovrebbe portare in cassa alla Riviera Trasporti circa sette milioni di euro. Una boccata d’ossigeno tuttavia non risolutiva, visto che il debito complessivo della società partecipata dalla Provincia e da alcuni comuni imperiesi sfiora i trenta milioni di euro.

Con una superficie commerciale di 3500 metri quadri, limitati alla somministrazione di cibi e bevande (è stata preclusa la vendita di abbigliamento) e una da 2500 mq a destinazione residenziale, turistico ricettiva o socio assistenziale, il deposito delle corriere sarebbe potuto diventare – se non ci fosse l’urgenza di venderlo – un possibile polo studentesco capace di accogliere dieci mila metri quadri di aule. Polo che invece sorgerà in Valle Armea nei locali del mercato dei fiori (a un costo che supera i due milioni di euro) e che a breve dovrebbe vedere partire i lavori di adeguamento che porteranno il piano ballatoio dell’edificio a ospitare le classi degli studenti delle scuole superiori.