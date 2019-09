Sanremo, il Comune prova a tirare la cinghia sui costi dell’illuminazione pubblica e Amaie va in perdita

Sanremo. Palazzo Bellevue prova a tirare la cinghia cercando economie di bilancio nella riduzione delle spese per la manutenzione dell’illuminazione pubblica ma la sua partecipata più importante, Amaie Spa, gestore del servizio, finisce per chiudere i conti in perdita e battere cassa all’amministrazione comunale.

A presentare “l’addition” alla giunta Biancheri è stato il vicepresidente del consiglio di amministrazione della società partecipata Matteo Andracco che, da buon legale qual è, si è appellato alla vecchia convenzione sottoscritta tra Comune e Amaie datata 2002, nella quale era stata stabilita una quota di contributo oscillante tra i 640 mila e i 700 mila euro per la copertura del servizio di manutenzione ordinaria, rinnovo e trasformazione degli impianti di illuminazione pubblica (quindi esclusa la fornitura di energia elettrica, tutt’altro capitolo).

Fu nel 2012, undici anni dopo la stipula dal primo accordo, che l’amministrazione iniziò a lamentarsi per gli eccessivi costi pretesi da Amaie, arrivando perfino a suggerire modalità con le quali poterli ridurre nella misura del 20%. Nel frattempo per esigenze di cassa, Palazzo Bellevue aveva iniziato a “forzare la mano” riducendo lo stanziamento a soli 540 mila, ovvero 100 mila euro in meno del contributo minimo elargito in passato.

Ora i vertici di Amaie chiedono di ritornare ai vecchi tempi. Con una nota, il vicepresidente Andracco segnala che l’azione del Comune è andata ad incidere sui conti dell’azienda partecipata, tanto da mandare la gestione del servizio in perdita di 119 mila euro.

Un “rosso” che la società in house non intende accollarsi e alla quale dovrà pensarci il Municipio, nonostante, in sostanza, un ente sia l’emanazione dell’altro.