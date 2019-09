Sanremo, il Comune cerca investitori per “Villa Angerer”: online la domanda

Sanremo. E’ pubblicato sul sito web del comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it), in “Amministrazione Trasparente” (“Bandi di gara e contratti”), l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione d’interesse ai fini della concessione in uso di “Villa Angerer”. La domanda

– canone: quello risultante dalla migliore offerta al rialzo rispetto al canone annuo di concessione stabilito pari a Euro 50.000,00 /anno, oltre a spese per utenze, tassa rifiuti urbani con manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni intervento di adeguamento del locale alle esigenze a carico del concessionario, da autorizzarsi dal Comune e previa autorizzazione della Soprintendenza, in quanto l’immobile è dichiarato di interesse architettonico / culturale.

– parco: l’onere della manutenzione sarà a carico del concessionario

– destinazione: la villa potrà avere destinazione ad attività culturali, sede scuola, uffici, sede associativa

– durata del contratto: 9 anni, rinnovabile per ulteriori 9 anni

Modalità della domanda e scadenza:

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento in concessione degli immobili dovrà pervenire tramite dichiarazione in carta semplice, sottoscritta e corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore. Si consiglia l’utilizzo del modello allegato al presente avviso e scaricabile dal sito del Comune.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’ Ufficio Protocollo Comune di Sanremo – corso Cavallotti n. 59 cap. 18038 Sanremo, in busta chiusa recante il mittente e la dicitura “manifestazione interesse concessione Villa Angerer” tramite una delle seguenti modalità: per posta ordinaria, raccomandata o qualsiasi altra modalità di recapito, anche a mano presso l’indirizzo sopra specificato (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il lunedì e mercoledì anche dalle 15 alle 17).

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 13 del 30 settembre 2019. Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale – corso Cavallotti n. 59 cap. 18038 Sanremo – e-mail a.zompa@comunedisanremo.it