Sanremo. Si cerca urgentemente casa ad un cagnolino di nome Kiko, di due anni, una taglia veramente contenuta. Non ha leishmaniosi, è vaccinato e chippato.

La famiglia che lo ha adottato non può più tenerlo. Non va d’accordo con cani maschi. Si affida con colloquio e preaffido. Per più informazioni su WhatsApp al numero 329 5461841.