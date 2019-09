Sanremo. Si è concluso a Milano il campionato italiano di canottaggio e il k4 della Canottieri Sanremo, formato da Luca Della Chiesa, Stefano Mazzone, Simone Grossi Bianchi e Luca Sparneri, tutti studenti dell’Istituto “Colombo”, hanno conquistato l’oro nei 200 metri e il bronzo nei 500: un risultato eccellente, davvero di tutto rispetto che dà lustro alla società sportiva di appartenenza e alla scuola frequentata.

I quattro ragazzi infatti frequentano gli indirizzi di ragioneria (AFM e SIA) e di liceo dello storico istituto sanremese, con sede staccata ad Arma di Taggia.

«Siamo molto soddisfatti della vittoria – ci dice Luca Della Chiesa – siamo arrivati ai campionati italiani motivati e ben allenati. Dopo la batteria del mattino che ci ha visto passare direttamente in finale, ci abbiamo creduto. I team in gara erano temibili e abbiamo dato il massimo. Ora, con il titolo in mano, siamo orgogliosi di averlo riportato alla canottieri Sanremo. Ma non ci fermiamo certo qui: guardiamo avanti e ricominciamo subito ad allenarci per i prossimi obiettivi». Complimenti ai quattro ragazzi e confidiamo in altri futuri e brillanti successi sportivi.