Sanremo. Angelo Zucchetto, 73 anni, è stato trovato morto in una vasca per l’irrigazione all’interno di una proprietà privata al civico 48 di via Franco Alfano, nei pressi del campo ippico del Solare.

L’uomo, macellaio di Molini di Triora in pensione, viveva insieme alla moglie e a una sorella. Sono state loro a lanciare l’allarme, non vedendo l’anziano rincasare. Poco dopo, il corpo di Zucchetto, è stato trovato nella vasca. Per lui non c’era più nulla da fare.

Inutili i tentavi di soccorso da parte del personale sanitario. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, che hanno avuto il compito di recuperare la salma.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano sarebbe caduto all’interno della vasca mentre faceva dei lavori in giardino. Una tragedia, quella occorsa in serata, che ha sconvolto l’intero quartiere.

A far luce sull’esatta dinamica dell’accaduto, indaga la polizia del commissariato di Sanremo.