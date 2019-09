Sanremo, due interessanti appuntamenti con il veterinario Elisabetta Bacaro alle scuderie di San Romolo

Sanremo. Nelle giornate del 5 e 6 ottobre l’Associazione Sportiva Dilettantistica Dalma affiliata Endas alle scuderie San Romolo organizza due incontri con la dottoressa Elisabetta Bacaro. Negli incontri si parlerà di “stretching e biomeccanica del cavallo” e “l’allenamento muscolare del cavallo”, argomenti che permetteranno di conoscere il proprio cavallo e prevenire eventuali problematiche.

«Sono contenta – commenta il presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Dalma Antonella Boncompagni – di vedere rinascere l’attività a San Romolo, molte altre attività verranno realizzate nei prossimi mesi proprio per promuovere il nostro Territorio».

Per informazioni contattare Scuderie San Romolo Antonella Boncompagni tel. 0184 716896 cell 328 0106522 e-mail asd.dalma@gmail.com.

La dott.ssa Elisabetta Bacaro è un medico veterinario specializzata in ortopedia e fisioterapia per equini: «da 10 anni ricerco e studio metodi per allenare i cavalli, gestire i dolori muscolari e le patologie degenerative, riportare i tendini in seguito a tendiniti e infiammazioni della guaina in uno condizione simile a quella del pre-trauma nel minor tempo possibile utilizzando strumenti, manipolazioni, e accessori per poter migliorare il microcircolo locale».