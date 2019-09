Sanremo, due cuccioli cercano casa, qualche vuole adottarli?

Sanremo. Al rifugio Enpa della Città dei Fiori ci sono due splendidi cuccioli di cinque mesi, pronti per essere adottati.

Si tratta di due maschietti, future taglie medie abbondanti, affettuosissimi e giocherelloni. Per chi volesse venire ad incontrarli si trovano al rifugio in strada San Pietro 96, aperto dal lunedì al sabato dalle 16 alle 18.30, chiuso domenica e festivi. Per informazioni chiamare il numero 0184 575000