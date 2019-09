La canzone d’autore invade Sanremo: dal 17 al 19 ottobre si alza il sipario sul Premio Tenco che grazie all’accordo con Confcommercio quest’anno uscirà dalla sua sede istituzionale, il Teatro Ariston, per animare il centro cittadino.

L’iniziativa arriva dal “patto” sottoscritto stamane tra il presidente del Club Tenco Giovanni Imperatore e il presidente di Confcommercio Sanremo Andrea Di Baldassare. A firmare il documento anche il presidente provinciale della confederazione Enrico Lupi.

«Il Tenco è un’eccellenza che Sanremo non ha mai sfruttato – sottolinea Di Baldassare -. Un evento di caratura mondiale che Confcommercio ha voluto rivalorizzare diventandone vetrina e facendosi promotrice di un progetto ambizioso: portare la canzone d’autore nel centro città».

Per tutta la durata della kermesse, eventi promossi da Confcommercio si succederanno nelle piazze e nelle vie cittadine. Si incomincerà già martedì 15 con “Aspettando il Tenco” che animerà le piazze Carli e Bresca con alcuni degli artisti premiati che per l’occasione si esibiranno insieme a band del territorio. L’exploit si avrà nel fine settimana con performance nei locali e dj set che omaggeranno la canzone d’autore.

Entusiasta della neonata sinergia con Confcommercio è Imperatore che porta così avanti uno degli obiettivi della sua presidenza: «uscire dall’Ariston e varare un programma dove non si parli più di mera rassegna ma di una vera e propria Settimana del Tenco».