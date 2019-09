Sanremo, conto alla rovescia per la quinta edizione della Royal Golf Challenge

Sanremo. Conto alla rovescia per la 5a edizione della Royal Golf Challenge Sanremo, importante gara di golf a coppie 36 buche Louisiana Stableford, che si svolgerà sabato 19 e domenica 20 ottobre al Circolo Golf Club degli Ulivi di Sanremo in collaborazione con la Società Golftours T.O.

L’evento, dalla lunga tradizione storica, è un richiamo imperdibile per i giocatori italiani e stranieri anche perché dà inizio alla stagione autunno-inverno del golf che, grazie al clima mite della nostra Riviera dei Fiori, si può praticare tutto l’anno. Co-sponsor saranno prestigiosi alberghi della The Leading Hotels of the World e Rocco Forte Hotels, Golf Club italiani ed il luxury shopping outlet The Mall Sanremo.

Sabato 19 ottobre sarà servita la Cena di Gala nella splendida cornice del Royal Hotel con la partecipazione dei giocatori, ospiti, co-sponsor e giornalisti. La premiazione con ricco aperitivo a buffet avrà luogo domenica 20 ottobre al Circolo Golf degli Ulivi.

Per i vincitori saranno messi a disposizione interessanti premi da parte della Direzione del Royal Hotel, mentre gli alberghi co-sponsor offriranno soggiorni e green fee sui loro percorsi golf. Da non perdere l’esclusivo pacchetto soggiorno creato appositamente per l’occasione.