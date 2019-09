Sanremo, cambia la viabilità in occasione della “Festa della Città”

Sanremo. In occasione della “Festa della Città” è stata emessa un’ordinanza che disciplina la circolazione stradale in Giardini V. Veneto e via N. Sauro per garantire la sicurezza dell’evento nel contesto del “Piano di Sicurezza”.

Il 7 settembre vi sarà perciò in Giardini V. Veneto ambo i lati di entrambe le carreggiate (da Corso Mombello a Living Garden) divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 19 fino a termine manifestazione e divieto di transito dalle 20 fino a termine manifestazione.

I possessori di posto privato nella zona potranno raggiungere via Giardini V. Veneto utilizzando l’entrata di

piazza Cesare Battisti e il Lungomare Italo Calvino. I veicoli provenienti da Lungomare Italo Calvino, giunti all’altezza del Living Garden, per uscire hanno l’obbligo di svolta a sinistra ed utilizzare la bretella di collegamento con via Adolfo Rava oppure l’uscita di piazza Cesare Battisti ad esclusione dei pullman turistici i quali potranno uscire da corso Mombello secondo le direttive impartite dal personale presente sul posto.

In via N. Sauro, tratto da via Gioberti a corso Mombello, vi sarà divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati di entrambe le carreggiate, dalle 19 fino a termine manifestazione e divieto di transito dalle 20 fino a termine manifestazione. Sono esclusi da tale divieto i veicoli in servizio di polizia, soccorso, emergenza ed Amaie Energia

secondo gli ordini impartiti dagli agenti in servizio nella zona.

Le disposizioni dell’ordinanza saranno rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali mobili, in considerazione della temporaneità del provvedimento, nonché mediante gli ordini impartiti dagli agenti preposti alla disciplina del traffico. A carico dei trasgressori si procederà a termine di legge.