Sanremo, calendario manifestazioni storiche, fiere ed eventi straordinari. Fissato il termine per le domande

Sanremo. E’ stato fissato dalla giunta comunale per il 15 ottobre 2019 il termine ultimo per inoltrare in Comune le domande per manifestazioni storiche, fiere ed eventi straordinari che entreranno a far parte del calendario degli appuntamenti tradizionali e appositamente promozionati da Palazzo Bellevue.

Tutte le manifestazioni storiche, le manifestazioni straordinarie e le fiere promozionali su aree pubbliche devono essere inserite in un elenco che l’ente locale e la Regione, approvano entro l’anno precedente a quello in cui si realizzano, pena l’impossibilità di organizzarle nelle date prefissate.

L’anno scorso erano rientrate nel calendario speciale: il mercatino dell’antiquariato (seconda domenica di ogni mese), quello floro agroalimentare (a marzo in occasione del Corso Fiorito), il Moac (ad agosto), i Saldi di Gioia (nel weekend di febbraio), la Fiera dell’Uomo di Bussana (ad aprile), il mercato della Riviera dei Fiori (a marzo e settembre), i mercatini estivi (a luglio e agosto), mercatini dell’artigianato (sempre nel periodo estivo), la mostra mercato dell’auto, moto e dell’usato (doveva tenersi in piazza Borea) e il mercatino di Natale.

Le manifestazioni straordinarie possono essere realizzate, secondo quanto previsto dal la normativa regionale, una sola volta all’anno nella stessa città e non possono essere ripetute in quello successivo. Le manifestazioni storiche, invece, sono individuate dall’amministrazione comunale di concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative in Liguria.