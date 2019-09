Sanremo, bilancio positivo per la settimana di “Parole e Colori al Forte”

Sanremo. Alle 20 di domenica scorsa, 15 settembre, si è conclusa al Forte di Santa Tecla la prima edizione di “Parole e Colori al Forte”, un evento culturale organizzato dal Club per l’Unesco di Sanremo, col patrocinio del Comune di Sanremo e del Polo Museale della Liguria.

Per una settimana, da lunedì 9 a domenica 15, il Forte ha ospitato una mostra di pittura dove tre artisti del Ponente Ligure, Marisa Fogliarini, Roberto Ausenda, Igor Grigoletto, hanno esposto le loro opere; ogni pomeriggio tra le 18 e le 20 la sala conferenze del Forte ha accolto scrittori, musicisti e scienziati che hanno parlato su diversi temi: la dott.ssa Pamela Pace, psicoterapeuta, ha presentato il suo libro “Un livido nell’anima. L’invisibile pesantezza della violenza psicologica”, presentata dalla psicoterapeuta dott.ssa Marta Bottiani; la prof.ssa Stefania Stefanelli ha presentato il suo libro “Una lingua travolgente e incendiaria – Studi Sul futurismo”, con letture di Marco Innocenti ed Elio Marchese; la Casa Editrice Philobiblon di Ventimiglia ha presentato i libri “Il passo della morte” di Enzo Barnabà e “Ritorno a Verbasco” di Fulvio Belmonte; Riccardo Sasso affiancato dal flautista Simone de Franceschi ha tenuto la conferenza musicale “Revolution 9. Le innovazioni dei Beatles” illustrando il percorso critico e analitico della carriera musicale del celebre quartetto; Daniela Mencarelli Hofmann ha presentato il suo libro “L’ombra di Perseo”; il ciclo di conferenze si è concluso con l’astrofisico Alessandro Bemporad che ha parlato sul tema “Dallo sbarco sulla Luna all’esplorazione umana nell’universo”, affiancato dalle letture di Elio Marchese.

Il risultato senza dubbio positivo della manifestazione si deve non solo ai soci del Club per l’Unesco di Sanremo che lo hanno organizzato e gestito giorno per giorno, ma anche ai pittori, agli autori dei libri, ai conferenzieri che hanno volentieri accettato l’invito a partecipare. A nome di tutto il Club, in primis a nome del suo Presidente Ciro Esse, è mio piacere ringraziare di cuore tutti costoro.

Il buon successo in termini di partecipazione e apprezzamento da parte del pubblico valga di auspicio per l’organizzazione di una seconda edizione di “Parole e Colori al Forte” nel 2020.