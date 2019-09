Sanremo, bambina e cane lasciati chiusi in macchina, nei guai coppia straniera

Sanremo. Chiusi in macchina senza reali possibilità di uscirne con le proprie forze. E’ successo ad una bambina di circa due anni e mezzo ed un cane.

A lasciarli lì, verso le 18 nel parcheggio al coperto di un supermercato della Foce, è stata una coppia tedesca, genitori della piccola, che era andata a fare la spesa. Chi passava di lì ha subito allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto 115 e 118 con un’ambulanza.

La bimba era in lacrime, seppur in discrete condizioni fisiche, probabilmente per il terrore dell’abbandono. Comunque lei ed il suo amico a 4 zampe sono stati subito liberati dai soccorritori. E’ intervenuta anche una volante della polizia, dal locale commissariato, per capire la situazione e calmare la donna che sembra non aver preso bene le conseguenze della (molto) discutibile azione. Probabilmente lei ed il marito verranno denunciati.