Sanremo, assemblea cittadina iscritti al Pd dopo sciossione Renzi e governo con M5s

Sanremo. Sabato pomeriggio si è svolta l’ assemblea Cittadina degli iscritti dei circoli del PD sanremese.

Un momento di incontro e dibattito con la partecipazione del segretario provinciale Mannoni che con la sua relazione introduttiva ha esposto la situazione nazionale del PD che oggi è al governo del paese insieme al movimento 5 stelle ma che ha anche vissuto la scissione promossa da Renzi.

Sabato 5 ottobre il PD di Sanremo sarà presente in piazza Colombo con un gazebo per presentare le sue priorità per il governo del paese e per portare avanti la campagna del tesseramento.

Volantino 5 ottobre