Sanremo. Venerdì 6 settembre il Comune di Sanremo ha celebrato la “Festa dello Sport” aperta a tutte le società sportive della città. Una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport e della promozione di molte discipline coinvolte, con eventi e manifestazioni varie.

A questo appuntamento non è mancata la Sdp Mazzucchelli, che con il suo staff al completo, dal pomeriggio alla sera, ha condiviso con la cittadinanza locale, informazioni sui corsi (dove e quando poter praticare questa disciplina sportiva sempre più gradita), sui progetti ed iniziative varie della scuola di pallavolo.

Sui due campi da gioco allestiti c/o il Palafiori, gli atleti della società, dai più piccoli ai più grandi, hanno promosso, giocando dalle 17/23, il gioco della pallavolo ( attività agonistica) e del Volley S3 (attività promozionale), coinvolgendo chi volesse prendervi parte.

Hanno anche presenziato allo stand della Sdp Mazzucchelli, gli assessori, Alessandro Sindoni e Silvana Ormea, che si sono complimentati con la società matuziana, per il lavoro che la stessa svolge con impegno verso i giovani,

promuovendo al meglio i valori dello sport.

In questa festa l’obiettivo della Sdp Mazzucchelli, è stato quello di offrire ai ragazzi di Sanremo e non, un vero “assaggio di pallavolo”, un’occasione di divertimento e svago ma anche un momento d’integrazione e amicizia.

Allo stand della Sdp Mazzucchelli erano presenti le aziende Mazzucard. Si ringrazia il Conad City Permare per avere offerto acqua, merendine e caramelle. Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi e Farmacia Dottor Colombo per i gadgets, il Decathlon di Albenga per aver messo a disposizione il gonfiabile.

L’attività promozionale della Sdp Mazzucchelli prosegue venerdì 13 settembre con la festa WoW #portaunamico. «Invitiamo i bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni a partecipare. Appuntamento alle 17 al Mercato dei fiori» – fa sapere la Sdp Mazzucchelli.