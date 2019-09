Sanremo, anche le attività di piazza Colombo partecipano alla Festa della Città

Sanremo. Due giorni, 6 e 7 settembre, di animazione e musica per famiglie, turisti e bambini in piazza Colombo in occasione della festa della città di Sanremo.

Apertura speciale del parco gonfiabili “Un Salto in Centro” a partire dalle ore 17 sino alle 24 il venerdì 6 settembre. L’evento è realizzato dalla società varesotta tramite bando pubblico in collaborazione con il Comune di Sanremo ed il supporto di Sanremo On. Il sabato 7 l’apertura sarà dalle 20 alle 24.

Appuntamento con le serate musicali di Dany Animation a partire dalle 21 sia il 6 che il 7 settembre. Questo evento è organizzato e voluto dai commercianti della Gelateria Lollipop, Mc Donald’s, Blanco Cafe, la Bote Gaia, la gelateria Slurp ed il profumo del mosto con il supporto del Comune di Sanremo.