Sanremo. Dalla realtà virtuale alle emozioni vere con Le Cirque World’s Top Performers. Il 13, 14, 15 dicembre la compagnia del Nouveau Cirque, con artisti provenienti dal Cirque du Soleil, porta all’Ariston Tilt, uno spettacolo inedito che ricreerà sul palco un mondo parallelo dove vivere i propri sogni ma, allo stesso tempo, dove tutto ciò che accade è reale.

Con un cast di livello internazionale composto da 24 artisti, Tilt regalerà al pubblico un’esperienza unica ed indimenticabile. Proprio come nel capolavoro di Steven Spielberg “Ready Player One”, film campioni d’incasso a cui lo show liberamente s’ispira, ci si rifugerà in un mondo virtuale che farà perdere il senso di ciò che è vero, reale e tangibile. Un mondo idealmente perfetto che finisce per implodere andando, di fatto, in tilt.

Gli attori, considerati l’eccellenza nelle arti circensi contemporanee, si esibiranno in numeri aerei e a terra che incanteranno per la loro spettacolarità. Come spiegano i produttori: «Verranno introdotti nuovi elementi come la narrativa, ma interpretata sempre attraverso il movimento, il linguaggio del corpo. Ci sarà la musica naturalmente e anche la danza con parti coreografate. Al centro della scena, ci saranno sempre gli artisti per uno spettacolo a 360 gradi elettrizzante e romantico al tempo stesso, perché quella circense è un’arte quasi onnicomprensiva».

Sul palco vedremo i top performers Sasha Novac, Yulia Melnyk, Igor Hurkowskyi, e poi la coppia Susan e Jimmy e l’italiana Giulia Piolanti. Non mancherà un’esibizione sorprendente del direttore artistico Anatoliy Zalevskyy, una leggenda vivente nella disciplina acrobaticaba corpo libero.

Entusiasta il padrone di casa Walter Vacchino che sottolinea: «Parliamo di un genere di spettacolo che mancava e che aspettavamo da sempre. Tilt è un sogno che si realizza, che incontrerà i sogni degli spettatori dell’Ariston, adulti e bambini. Avevamo il desiderio di veder volare sul palcoscenico del nostro teatro artisti di altissimo livello del circo contemporaneo, capaci di performance strabilianti e con la garanzia di una qualità assoluta, perché Le Cirque ha ottenuto un successo strepitoso con il primo spettacolo Alias, applaudito da 175mila spettatori in Italia e all’estero. Tilt sarà una festa straordinaria che anticipa il Natale, un nuovo motivo di incontro e di emozioni nel panorama degli eventi della città di Sanremo».