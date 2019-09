Sanremo, al via il laboratorio musicale nella Pigna

Sanremo. Nel più perfetto stile fab – lab, l’associazione Pigna Mon Amour, unitamente all’Associazione Scuola di Musica Città di Sanremo e all’Associazione Sanremo Lirica, si fa promotrice di un laboratorio di avviamento

alla musica dedicato a bambini, ragazzi e adulti.

Il primo appuntamento conoscitivo è stabilito per sabato 28 settembre alle 10 presso la sede dei corsi, nel palazzo Gentile Spinola in piazza dei Dolori, l’incontro sarà dedicato alla presentazione del programma didattico e alla prova strumenti per incoraggiare i bambini a scegliere lo strumento più confacente alle proprie attitudini.

Le associazioni mettono a disposizione le loro collaudate competenze e gli insegnanti i loro saperi per offrire ai piccoli un percorso educativo entusiasmante e divertente abituandoli nel contempo all’allenamento personale costante e all’impegno verso se stessi e gli altri.

Le discipline di insegnamento comprenderanno teoria musicale, solfeggio, canto, clarinetto, chitarra classica, violino, musica popolare e jazz (chitarra ritmica acustica, basso elettrico) e avviamento al pianoforte. Per informazione ulteriori si può contattare questo numero +393493244517.