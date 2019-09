Sanremo, al Roof Garden del Casinò va in scena il concerto di Paola Turci

Sanremo. Un evento che sancisce il grande successo del programma estivo del Roof Garden: il concerto di Paola Turci a chiudere l’estate del Casinò di Sanremo dando appuntamento agli spettacoli autunnali.

Domani sabato 28 settembre alle 20.30 Paola Turci “Viva da morire” saluterà il pubblico del Roof Garden. “Viva da morire” Paola Turci nel nuovo tour e soprattutto nell’appuntamento con il Casinò di Sanremo dopo il duetto con Giuseppe Fiorello che ha decretato il successo del brano “L’ultimo ostacolo” presentato al Festival 2019.

“L’ultimo ostacolo” è il primo capitolo del suo nuovo album di inediti dal titolo “Viva da Morire” . Un album pieno di vita che prende il titolo da un brano in esso contenuto e ricco di sorprese. Di seguito la track list:

1 – L’ultimo ostacolo

2 – Le olimpiadi tutti i giorni feat Shade

3 – Viva da morire

4 – Prima di saltare

5 – L’Arte di ricominciare

6 – Non ho mai

7 – Molto di più

8 – La vita copiata in bella

9 – Io l’amore no

10 – Piccola

Il concerto di Paola Turci è dedicato alla migliore clientela del Casinò e a coloro che vogliono trascorrere una serata glamour con una delle artiste più apprezzate e note del panorama musicale italiano. La proposta estiva d’intrattenimento Vip- sei date per sette personaggi- ha confermato ancora una volta, la capacità di attrazione del Casinò, presentando un programma a forte valenza turistica, che ha sostenuto e sostiene l’offerta di intrattenimento cittadino.

Per seguire gli spettacoli sul Roof Garden è prevista la formula cena + show (alle 20.30) €110,00 o bicchierata + show € 40,00. (alle 22) Per informazioni e prenotazioni tel 0184 595266.