Sanremo, al Casinò l’inaugurazione della mostra di Angela Perri

Sanremo. Sabato 7 settembre alle 18, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo si svolgerà l’inaugurazione della mostra “La musica che gira intorno” di Angela Perri.

Dopo la lunga attesa iniziata qualche mese fa con l’annuncio sui social, sarà possibile vedere le immagini della fotografa ligure nel foyer del Casinò. Angela Perri, fotografa di spettacolo, che ha immortalato con i suoi scatti diverse importanti rassegne come il “Premio Tenco”, il “Premio Lunezia”, “Collisioni Festival”,

“Wind Capodanno in musica 2017″, e concerti di artisti noti tra cui Jovanotti, Vasco Rossi, Ermal Meta, Antonello Venditti, ha realizzato questa esposizione in collaborazione con Stefano Giraldi, fotografo d’arte professionista, nonché curatore della mostra, con l’intento di unire idealmente la musica stessa nel suo percorso storico.

L’artista ha dichiarato “Ci saranno circa una ventina di immagini e una tela. Saranno foto di artisti fatte da me, fotografie di dipinti di pittori del 400′ e 500′ come Raffaello, Piero Della Francesca e Guido Reni, fatte da Stefano Giraldi e immagini di noti disegnatori umoristici contemporanei, come Lido Contemori e Marco De Angelis. Il tutto con un unico tema: la musica. Questo a simboleggiare la musica che gira intorno, intorno all’arte, che sia tramite una macchina fotografica, un pennello o una matita, e intorno al tempo“.

Alle ore 18, orario dell’inaugurazione, il curatore della mostra presenterà l’evento approfondendo il tema della fotografia, esponendo la sua importanza sia in quanto documento storico sociale, sia a livello interpretativo. Abbiamo chiesto a Stefano Giraldi le sue impressioni sulla mostra e queste sono state le

sue parole: “La singolarità delle fotografie di Angela è che ricordano, in un certo qual modo, i pittori del

‘400 e del ‘500 che dipingevano i musici del loro tempo quando si esibivano nelle varie corti italiane per i loro principi. Possiamo dire che Angela Perri ha utilizzato la sua macchina fotografica come una sorta di Thai machine per riproporre i musici del nostro tempo per gli appassionati di musica del prossimo futuro”.

Testimonial dell’evento è il cantautore romano Alessandro Errico, vincitore del disco d’oro nel ’96 con il suo album “Il mondo dentro me”. Il cantante ci ha rivelato che le prime foto di live di Angela sono state scattate proprio in occasione di un suo concerto anni fa. Queste sono le sue parole:” Oggi l’ho ritrovata a

comporre immagini fermando non solo il tempo ma anche la luce e il senso profondo della musica che le continua a girare intorno”.

Il cantautore si esibirà con alcuni brani inediti per presentare in antemprima il suo nuovo progetto “Errico/Magnanensi” in collaborazione con Roberto Magnanensi. L’esposizione è visitabile fino al 22 settembre. Gli artisti che appariranno nelle immagini di Angela sono:

Jovanotti, Vasco Rossi, Elisa, Alessandro Errico, Carmen Consoli, Ermal Meta, Vinicio Capossela, Elisa, Vittorio De Scalzi, Max Manfredi, Chiara Jerì, Massimo Schiavon, Nek, Morgan, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Gianni Morandi, Marina Rei, Francesco Sarcina (Le Vibrazioni), Marco Carta, Alexia, Piji Siciliani, Giuliano Sangiorgi (Negramaro), Niccolò Fabi, Zucchero e Ron.

Per seguire Angela Perri su instagram ANGELAPERRIPHOTO, sul suo sito personale

www.angelaperriphoto.com e per gli approfondimenti su “La musica che gira intorno” www.angelaperriphoto.com/exhibitions/