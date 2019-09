Sanremo, al bar Mordi e Fuggi aperitivo benefico per la lega del gattino

Sanremo. Venerdì 27 settembre dalle 18,30 presso il bar Mordi e Fuggi in via Manzoni 35 a Sanremo si terrà l’aperitivo per raccogliere fondi per la lega del gattino.

L’unico modo per evitare la morte e la sofferenza di tanti gattini è la sterilizzazione. Per questo motivo la lega del gattino promuove una raccolta fondi organizzando un aperitivo Accorrete numerosi.