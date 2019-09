Sanremo 2020, Amadeus slitta l’annuncio dei Big a gennaio

Sanremo. Cresce l’attesa per conoscere i 20 Big che dal 4 all’8 febbraio saliranno si contenderanno il 70esimo Festival.

Diversamente che in passato, quando gli artisti in gara venivano annunciati nel mese di dicembre all’Arena di Massimo Giletti e, dal 2015, ovvero da quando Carlo Conti ha riportato Sanremo Giovani in prima serata su Rai 1, durante il programma dedicato alle Nuove Proposte, da quest’anno saranno svelati ai primi di gennaio, nel corso di un’edizione speciale de I Soliti ignoti.

Il conduttore Amadeus, che a Sanremo 2020 vestirà anche il ruolo di direttore artistico, ha scelto di annunciare i nomi dei cantanti che calcheranno il palco dell’Ariston nella puntata speciale dell’Epifania, generalmente abbinata alla Lotteria Italia.

Ma tante altre sono le novità che quest’anno coinvolgeranno la kermesse canora. Come il ritorno all’antico con le due sfide separate una tra Campioni e l’altra tra Nuove proposte. Queste ultime saranno otto. E mentre una la conosciamo già: è Tecla Insolia, la vincitrice di “Sanremo Young”, due giungeranno da Area Sanremo e gli altri cinque saranno decretati a Sanremo Giovani che sarà trasmesso il 17 dicembre sempre su Rai Uno.