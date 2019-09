Sanremese, riprendono gli allenamenti in vista della trasferta di Lucca

Sanremo. Dopo la vittoriosa parentesi in Coppa Italia col Savona, ieri pomeriggio la Sanremese ha ripreso gli allenamenti al Comunale in vista della difficile ma stimolante trasferta di domenica a Lucca. Tutti disponibili per la sfida con i rossoneri, l’unico in dubbio resta il giovane Maggi.

Oggi alle 14.30 la squadra si allenerà a Taggia, mentre sabato mattina la rifinitura si terrà al Comunale. Nel primo pomeriggio poi i biancoazzurri partiranno per il ritiro in Toscana.

Lucchese-Sanremese si giocherà regolarmente allo stadio “Porta Elisa” di Lucca, che riapre per l’occasione con una capienza ridotta.