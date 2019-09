Sanremese, riprendono gli allenamenti al Comunale

Sanremo. La Sanremese si è ritrovata questo pomeriggio per la ripresa degli allenamenti allo stadio Comunale. Tutti presenti, ad eccezione di Klajdi Pici, che ha dovuto rispondere alla convocazione della Nazionale Under 19 dell’Albania, impegnata in questi giorni nella preparazione al doppio test amichevole contro i pari età della Bosnia Herzegovina. Il giovane terzino è quindi volato in patria e tornerà disponibile dopo la gara con la Fezzanese.

La squadra ha effettuato prima alcuni esercizi atletici di scarico agli ordini del preparatore atletico Garofalo, poi ha lavorato con il mister Ascoli sui movimenti in campo e sulla tattica. L’allenamento si è concluso con una partitella a campo ridotto.

Questo è il programma della settimana:

mercoledì 4 settembre 2019: doppia seduta (mattina Comunale, pomeriggio Taggia)

giovedì 5 settembre 2019: pomeriggio (sede da stabilire)

venerdì 6 settembre 2019: pomeriggio a Taggia

sabato 7 settembre 2019: mattina al Comunale

domenica 8 settembre 2019, stadio Comunale di Sanremo, ore 15: Sanremese-Fezzanese (2° giornata di campionato)