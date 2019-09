Sanremese Calcio, i numeri di maglia dei calciatori della prima squadra per la stagione 2019/2020

Sanremo. La Sanremese Calcio comunica i numeri di maglia della prima squadra per la stagione 2019/20:

1 Caruso Simone

2 Maggi Lorenzo

4 Bregliano Simone

5 Manes Alessandro

7 Bellanca Gaetano

8 Demontis Andrea

9 Lo Bosco Loreto – vc

10 Spinosa Marco

11 Vitiello Domenico

12 Brizio Michele

14 Scarella Michele

16 Taddei Max – c

17 Buccino Thomas

18 Pici Klajdi

19 Gagliardini Alex

20 Calderone Paolo

21 Pellicanò Francesco

22 Morelli Andrea

23 Colombi Matteo

25 Martini Niccolò

26 Fenati Giovanni

27 Scalzi Filippo

29 Likaxhiu Mateo

30 Gerace Antonio

Di seguito, per conoscenza, si riporta estratto del regolamento dal sito della Lega Nazionale Dilettanti:

“Anche quest’anno le società partecipanti al campionato di Serie D e a quello Juniores Nazionali Under 19 avranno la facoltà di personalizzare le maglie da gioco assegnando ai propri calciatori un numero fisso (senza il cognome) per l’intera stagione 2019/2020, o fino a quando il calciatore stesso dovesse trasferirsi in un’altra società. L’attribuzione dei numeri segue i seguenti criteri:

– numerazione portieri obbligatoria 1,12,22;

– numerazione calciatori di movimento in funzione del numero di tesserati (non

necessariamente progressiva e fino al numero 99);

– gli eventuali altri portieri, oltre ai tre con la numerazione obbligatoria, dovranno seguire la

numerazione successiva all’ultimo numero di maglia assegnato ad un giocatore di movimento”.