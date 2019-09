A San Giacomo di Roburent (Cuneo) è il giorno della Fiera Regionale della Montagna 2019

Roburent (Cuneo). Va in scena oggi in frazione San Giacomo l’edizione 2019 della Fiera Regionale della Montagna.

Un evento che spegne quest’anno spegne la sua quinta candelina e che è dedicato interamente alla vita e al lavoro in montagna. E’ in programma un convegno sulla fruibilità delle strade bianche di montagna, saranno esposti attrezzature agricole e mezzi per lavori forestali e sgombero neve. Sono previste altre iniziative, quali la stima della legna, mercatini, spettacoli e degustazioni di piatti tipici montani.

Durante il mese di ottobre, inoltre, il comune di Roburent sarà teatro di due “castagnate” presenti dall’ormai lontano 1965 su idea di Edoardo Brunengo e Edue Magnano che vollero questi due eventi quali segno di ringraziamento per i villeggianti per quanto davano al territorio. Il 5 ottobre la castagnata in frazione Cardini, il 20 a San Giacomo.