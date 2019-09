Imperia. Ieri a San Bernardo di Conio, alle spalle di Borgomaro, è andato in scena il 75esimo anniversario della Battaglia di Montegrande, manifestazione in ricordo dei partigiani e civili caduti per la libertà.

Diverse autorità locali hanno presenziato alla cerimonia. Dopo la deposizione della corona di alloro al Monumento alla Resistenza e la santa messa in suffragismo ai caduti, ha parlato Emilio Ricci, presidente della fondazione Cvl e vice presidente Anpi Nazionale.

L’evento è stato organizzato dall’Istituto Storico per la resistenza di Imperia, Anpi e Fivl.