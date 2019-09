San Bartolomeo al Mare. Un’auto ha preso fuoco mentre transitiva in via Generale Arduino. E’ successo poco prima delle 13. A spegnere le fiamme sono accorsi i vigili del fuoco del comando centrale di Imperia.

A lanciare l’allarme, chiedendo l’intervento dei pompieri, è stato lo stesso conducente che è riuscito a uscire dall’auto prima che l’abitacolo venisse avvolto dal fuoco. L’incendio non ha provocato feriti.

[Foto inviateci da un lettore].