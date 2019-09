Ventimiglia. Appuntamento sabato 21 settembre alle 9 presso il rondò Spinelli (Biscione) per pulire il tratto di spiaggia dalla foce del Nervia alla foce del Roja. Organizzata dagli educatori professionali Loris Moro e Stanislao Vocisano della cooperativa sociale Jobel, la giornata ha come scopo quello di sensibilizzare i più giovani al tema dell’ambiente e dell’importanza della raccolta differenziata, restituendo alla città un tratto di litorale pulito.

«Sarà anche un’occasione per stare insieme e divertirsi – spiega Moro – Facendo qualcosa di buono per l’ambiente e la collettività». Al termine della pulizia, ai partecipanti verrà offerto un rinfresco.

L’iniziativa è rivolta particolarmente ai ragazzi che frequentano le scuole medie e superiori, ma è aperta anche ad altri volontari. Il materiale per la pulizia è offerto dalla cooperativa Jobel, così come il rinfresco.

Per ulteriori informazioni contattare Stanislao Vicisano (3923970955) e Loris Moro (3703258534).