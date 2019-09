Ruba un camion della spazzatura per andare a Saint Tropez, fermato a Imperia dalla Stradale

Imperia. Un uomo di 53 anni è salito a bordo di un camion per la raccolta rifiuti in centro a Parma e si è messo alla guida del mezzo per raggiungere Saint Tropez e festeggiare lì il suo compleanno, ma è stato fermato al casello dell’A10 di Imperia dalla polizia stradale.

E’ successo oggi. L’uomo, originario di Parma, ha viaggiato per ore durante la notte a bordo del camion di proprietà della cooperativa Sirio di Parma, ma è stato rintracciato grazie al sistema Gps a bordo del mezzo e fermato dalla polizia.